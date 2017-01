Leipzig. Ein Rollstuhlfahrer hat am Samstagvormittag in Leipzig-Grünau eine Seniorin angefahren und schwer verletzt. Die 85-Jährige war mit ihrer 61 Jahre alten Tochter gegen 11.30 Uhr auf der Grünauer Allee unterwegs. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann näherte sich in seinem Elektrorollstuhl von hinten und fuhr geradewegs in die Seniorin hinein. Diese stürzte zu Boden und verletzte sich.

Die 61-jährige Tochter wollte den Rollstuhlfahrer zur Rede stellen, doch der beschimpfte die Frau nur und fuhr davon. Die 85-Jährige erlitt bei dem Unfall mehrere Hämatome. Der Rettungsdienst nahm sie mit in ein Krankenhaus, in welchem sie stationär behandelt werden musste.

Die Leipziger Polizei sucht nun nach dem Rollstuhlfahrer. Dieser soll etwa 70 Jahre alt und etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß sein. Er hatte ein gepflegtes Äußeres und trug eine Mütze. Die Polizei vermutet, dass der Gesuchte im Bereich des Rosenwegs wohnt. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Leipzig in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter (0341) 25 52 851 oder (0341) 25 52 910 zu melden.

joka