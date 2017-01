Leipzig. Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in ein Mehrfamilienhaus in Leipzig-Kleinzschocher eingebrochen. Laut Polizei drückten die Täter in der Gießerstraße ein Fenster auf und durchtrennten dann eine verschweißte Tür, die ins Treppenhaus führt. Anschließend durchsuchten sie eine Wohnung, ein Büro sowie einen Keller. Dabei entwendeten sie zwei Flaschen Rotwein, eine Matratze und einen Duschschlauch.

Während die Polizei vor Ort die Ermittlungen aufnahm, entdeckten Beamte im Keller vier zur Fahndung stehende Fahrradrahmen, zwei hochwertige Fahrräder und zwei Safes. Alle Gegenstände wurden sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

jhz