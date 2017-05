Leipzig. Dutzende Beamte der Leipziger Polizei sichern zur Stunde in Leipzig-Leutzsch ein Wohnhaus, weil darin eine bewaffnete Person vermutet wird. Wie Behördensprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de sagte, habe ein Zeuge beobachtet, wie gegen Mittag eine Person mit einer Waffe das Gebäude an der Pfingstweide, Ecke Georg-Schwarz-Straße betreten habe. Er konnte gegenüber der Polizei detaillierte Angaben machen.

Beamte des Spezialkommandos der Polizei (SEK) und eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) sind vor Ort, berichten Augenzeugen. Am späten Nachmittag kam Bewegung in die Szenerie, als Beamte mit ballistischen Schutzhelmen in das Gebäude vorrückten. Polizeisprecher Alexander Bertram erklärte am Nachmittag gegenüber LVZ.de, dass sich derzeit niemand in direkter Gefahr befände. Detaillierte Angaben konnte er bislang unter Verweis auf den laufenden Einsatz nicht machen.

Spezialkräfte der Leipziger Polizei waren am 9. Mai 2017 im Stadtteil Leutzsch im Einsatz. Zur Bildergalerie

Die Polizei sperrte ein ganzes Karree entlang der Blüthner-, Heller- und Georg-Schwarz-Straße sowie der Pfingstweide ab. Im gesicherten Bereich stehen mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten vor den Hauseingängen. Beobachter vor Ort berichten, dass die Bewohner die Häuser nicht verlassen dürfen. Mieter, die nach Hause kommen, dürfen den Bereich nicht betreten und müssen warten. Das Hauptaugenmerk der Polizisten richtet sich auf ein Haus an der Ecke Pfingstweide und Georg-Schwarz-Straße. Beobachter vor Ort berichten, dass dieses anscheinend evakuiert wurde. Die Mieter werden bislang in einem roten Bus untergebracht und befragt. Im Umfeld ist die Polizei nicht aktiv, auch Hinterhöfe werden bislang nicht durchsucht.

Gegen 18 Uhr erhielt die Polizei offenbar Hinweise, wonach sich der Gesuchte in der nahen Heimteichstraße versteckt halten soll. Fündig wurden sie vor Ort nicht. Im bislang abgesperrten Karree entspannte sich dagegen die Lage am Abend. Einige Bewohner konnten unter Polizeischutz in ihre Wohnungen zurückkehren – die Beamten schauten sich im Beisein der Mieter zuvor nach dem Gesuchten um. Im Lauf des Abends wird die Polizei das Areal mit Streifen nach dem Gesuchten kontrollieren.

Verkehrschaos auf der Georg-Schwarz-Straße

In Folge des Polizeieinsatzes ist die Georg-Schwarz-Straße für den Verkehr derzeit nicht zu passieren. Am späten Nachmittag stauten sich die Straßenbahnen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe richteten einen Schienenersatzverkehr zwischen dem Rathaus Leutzsch und Böhlitz-Ehrenberg ein. Als Ausweich-Linie benannten die LVB die Bus-Linie 80 von der Ludwig-Hupfeld-Straße aus nach Lindenau, von wo aus Trams der Linien 8 und 15 weiterfahren. In Böhlitz-Ehrenberg sollen die Fahrgäste auf die Linie 62 umsteigen.

mpu/joka

Weitere Informationen in Kürze …