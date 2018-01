Säugling schwer misshandelt – Vater bestreitet Gewalttat

Leipzig. „Mein kleiner Sohn, er braucht Hilfe.“ Der junge Vater weint am Notruf-Telefon, fleht. „Ich habe keine Ahnung, was mit ihm ist. Er wirkt leblos, macht so komische Geräusche.“ Mittlerweile ist klar: Der kleine Benjamin (*), zum Tatzeitpunkt im Jahr 2016 gerade mal drei Monate alt, ist Opfer schwerster Misshandlungen geworden. Und sein Vater Sascha S. (28) steht als mutmaßlicher Täter seit Mittwoch vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm massive Übergriffe auf seinen Sohn am 8. August 2016 zwischen 7 und 9.45 Uhr in der Wohnung der Familie in der Grünauer Ringstraße vor. Die Rede ist von stumpfer Gewalt gegen Kopf und Körper des Säuglings. Außerdem soll der Angeklagte den Säugling heftig geschüttelt haben. Das Kind geriet in einen lebensbedrohlichen Zustand, erlitt Hirnblutungen, Einblutungen an den Augen sowie Schädel- und Rippenfrakturen. „Es ist dadurch dauerhaft und erheblich in der geistigen und körperlichen Entwicklung beeinträchtigt“, sagte Staatsanwältin Susann Lenz. So seien lebenslange Sehbehinderungen und Schäden am Gehör die Folge der Gewalteinwirkung. Für den Jungen wurde eine Amtsvormundschaft bestellt.

Doch trägt sein Vater tatsächlich die Verantwortung? In einer Erklärung, die Verteidiger Christian Avenarius zum Prozessauftakt für seinen Mandanten vortrug, heißt es: „Der Vorwurf, dass ich meinen Sohn geschlagen und geschüttelt habe, trifft nicht zu.“ Er gehe davon aus, dass seine frühere Lebensgefährtin ihrem Kind die Verletzungen beigebracht hat. Sie wäre bis gegen 8.30 Uhr in der Wohnung gewesen. Er habe Benjamin nach dem Aufstehen das Fläschchen gemacht. Erst einige Zeit später sei ihm aufgefallen, dass das Baby seltsame Geräusche machte und auffallend schlaff wirkte. Deshalb habe er sofort den Notruf gewählt. Die Aufnahmen seiner Anrufe sind Beweismittel im Prozess. Daraus soll hervorgehen, dass er die telefonischen Anweisungen befolgt, seinen Sohn in die stabile Seitenlage gebracht und dessen Atmung kontrolliert habe, bis die Notärztin eintraf. Das Rettungsteam kämpfte um das Leben des kleinen Jungen, beatmete ihn, machte Herzmassagen. Erst im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der Kleine zuvor massiv misshandelt worden war.

Zunächst geriet die leibliche Mutter in den Fokus der Ermittler. Im Oktober 2016 sagte sie als Beschuldigte aus. Das Verfahren gegen sie wurde inzwischen eingestellt. „Ich konnte die ganze Zeit nicht glauben, dass sie etwas damit zu tun hat“, so Sascha S. in seiner Erklärung. „Ich liebte sie so sehr.“ Nach Angaben des Angeklagten soll sie zwischenzeitlich auch eine befreundete Nachbarin der Tat bezichtigt haben. Die junge Frau war am Mittwoch als Zeugin geladen, fehlte aber unentschuldigt.

Nach der Trennung von seiner Lebensgefährtin im März 2017 sei er zu Freunden nach Nordrhein-Westfalen gezogen, so Sascha S.. Seinen behinderten Sohn habe er damals kaum gesehen. „Sein Anblick hat mich jedes Mal an meine Grenzen geführt“, gab er zu Protokoll. Im April 2017 erging gegen ihn Haftbefehl. Seit seiner Festnahme im Juni 2017 sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Prozess wird nächste Woche fortgesetzt. (*Name des Kindes geändert)

Von Frank Döring