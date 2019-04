Leipzig

Ungewöhnliche Beute: Diebe ließen in der Nacht zu Mittwoch die Schaufel sowie den Schwenkrotator eines Baggers mitgehen, der auf einem Leipziger Firmengelände im Mückenhainer Weg am Elsterstausee Bösdorf abgestellt war. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Mitarbeiter die Beamten am Mittwoch darüber informiert.

Der Terex TC 50 sei tagsüber auf einer Baustelle in Hartmannsdorf-Knautnaundorf im Einsatz gewesen. Die Diebe hatten das über Nacht auf dem Firmengelände geparkte Fahrzeug wohl kurzgeschlossen und einige Meter bewegt, um Schaufel und Schwenkrotator abzumontieren. Mit der Beute im Gesamtwert von 8000 Euro verschwanden sie dann in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

von CN