Leipzig. In der Zeit zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 4.15 Uhr am Freitagmorgen sind Unbekannte in ein Geschäft in der Stuttgarter Allee eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Schaufensterscheibe mit zwei nicht näher bezeichneten Gegenständen eingeworfen.

Die Täter stahlen einen im Laden befindlichen Zigarettenaufsteller, mit dem sie unerkannt entkommen konnten. Die Filialleiterin des Geschäftes rief die Polizei. Durch den Diebstahl des voll gefüllten Aufstellers sei ein Stehlschaden in Höhe von 4000 Euro entstanden. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

koku