Schießerei auf der Eisenbahnstraße: Drei Festgenommene wieder auf freiem Fuß

Leipzig. Nach der Schießerei auf der Eisenbahnstraße sind nach LVZ-Informationen am Wochenende drei Tatverdächtige festgenommen worden. Allerdings habe sich der Tatverdacht gegen sie nicht erhärtet. Inzwischen sind die beiden Syrer und der Iraker wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft wollte das am Montag nicht bestätigen.

„Es gibt bisher keinen hinreichenden Tatverdacht gegen eine oder mehrere Personen. Weitere Angaben zu den Ermittlungen können wir zum aktuellen Zeitpunkt aus taktischen Gründen noch nicht machen“, sagte Behördensprecherin Jana Friedrich. Zuerst hatte Tag24.de über die Festnahme berichtet.

Bei dem gewaltsamen Übergriff wurde am Freitagabend einem 32 Jahre alten Albaner in den Bauch geschossen. Nach LVZ-Informationen hat sich der Mann noch vom Tatort am Café Enjoy bis zum Hauptbahnhof geschleppt und dort die Bundespolizei informiert. Der Notruf bei der Leipziger Polizei ging um 23.40 Uhr ein.

Der Südosteuropäer wird nach wie vor in einer Leipziger Klinik behandelt. „Eine ausführliche Befragung des Opfers konnte bisher aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht durchgeführt werden. Der Mann hat bisher nur kurze Angaben zur Tat machen können“, so Friedrich.

Unklar ist weiter, warum die Männer in Streit geraten waren und weshalb der Konflikt derart eskalierte. Die Polizei prüft vor allem Spuren ins Drogen- und Glücksspielmilieu.

mro

