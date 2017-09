Schläger im Leipziger Zentrum prügeln auf 39-Jährigen ein

Leipzig. Brutaler Übergriff in der Nacht zum Sonntag im Leipziger Zentrum: Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 39-jähriger Mann kurz nach 1.35 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße von vier bis fünf Unbekannten zusammengeschlagen. Das Opfer wurde bei der Attacke verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Nach seiner Beschreibung handelte es sich bei den Täter um Männer südländischen Typs, so die Polizei. Weshalb es zu der Prügelei kam, konnte die Polizei nicht mitteilen. Die Ermittlungen dazu dauern an.

F. D.