Leipzig

Am Montagabend ist ein Mann in Leipzig-Möckern von mehreren Männern angegriffen und geschlagen worden. Gegen 20.45 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf die Schlägerei vor der Erstaufnahme-Einrichtung in der Max-Liebermann-Straße. Laut Zeugen schlugen und traten sechs Männer auf einen 18-jährigen Bewohner der Unterkunft ein.

Das Opfer verlor dabei sein Handy, das vermutlich von einem der Angreifer gestohlen wurde. Ein 20-jähriger Zeuge, ebenfalls Bewohner des Asylbewerberheims, gab an, dass der 18-Jährige bereits am Vortag angegriffen worden war und nannte zwei andere Bewohner als Verdächtige. Das Opfer wurde mit mehreren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

thiko