Ein Streit zwischen vier jungen Erwachsenen in Leipzig-Meusdorf hat am Donnerstag mit einem Raub geendet. Nach Polizeiangaben berichteten zuerst ein 15- und 16-Jähriger den Beamten von dem Fall. Demnach hatten sich die zwei gegen 16.30 Uhr am Schwarzenbergdenkmal mit einem Bruderpaar (15 und 21 Jahre alt) getroffen. Sie wollten die Brüder zur Rede stellen, weil der jüngere Bruder die Familie des Gleichaltrigen beleidigt haben soll. Dabei eskalierte die Situation, worauf es zur Schlägerei kam. Der 15- und 16-Jährige flüchteten in die Linie 15, wurden aber von ihren Kontrahenten verfolgt.

An der Haltestelle Probstheida stieg der 15-Jährige aus und wurde von dem älteren Bruder zu Boden gerissen und seines Rucksacks beraubt. In der Tasche befanden sich neben Schulsachen auch eine Umhängetasche mit einem zweistelligen Geldbetrag, Schülerausweis sowie Nahverkehrs-Jahreskarte. Der Beraubte und sein Kompagnon fuhren zum Technischen Rathaus und informierten die Polizei.

21-Jähriger bietet andere Sicht auf Ereignisse

Währenddessen begab sich der 21-Jährige wegen zugezogener Verletzungen in ein Krankenhaus, wo die Polizei ihn später antraf. Neben ihm stand ein rot-schwarzer Rucksack. Der junge Mann erzählte den Beamten, er habe die Tasche einem Täter abgenommen, um an dessen Personalien zu kommen. Demnach sei der Verletzte an dem Denkmal von fünf Jugendlichen geschlagen und mit einem Stock misshandelt worden. Außerdem habe ihm einer der Täter mit einer Schreckschusspistole gedroht.

Die Polizisten überprüften die Sachen, die die 15- und 16-Jährigen bei sich hatten, konnten aber weder gefährliche Gegenstände noch die beschriebene Pistole finden. Der 15-Jährige bekam wenig später seinen Rucksack zurück, doch fehlte die Umhängetasche samt Inhalt. Der Bestohlene erstattete Anzeige wegen Raubes, während der 21-Jährige eine gefährliche Körperverletzung anzeigte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

