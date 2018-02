Schlüssel stecken gelassen – 29-Jähriger stiehlt Schmuck aus Wohnung

Leipzig. Ein Mann ist gleich zweimal hintereinander in dieselbe Wohnung im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf eingebrochen und am Ende von der Polizei gefasst worden. Zunächst hatte eine 52-jährige Mieterin am Montag ihren Schlüssel stecken lassen, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Ein bis dahin Unbekannter nutzte das aus: Er stahl Schmuck im Wert von 400 Euro. Den Schlüssel nahm er mit.

Als der 29-jährige Einbrecher am Dienstag noch einmal zur Wohnung kam, wurde er von einem 54-jährigen Mieter überrascht. Beim Versuch, den Täter festzuhalten, wurde der 54-Jährige den Angaben zufolge leicht verletzt. Der Einbrecher flüchtete, wurde aber wenig später von Polizisten und einem Fährtenhund aufgespürt und festgenommen.

jhz