Schockanrufer prellen Senioren in Leipzig um größere Geldsummen

Leipzig. Schockanrufer haben Senioren in Leipzig in zwei Fällen um eine größere Summe Geld geprellt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gingen die noch unbekannten Betrüger jeweils nach der gleichen Masche vor. Sie meldeten sich per Telefon, gaben sich als Polizisten aus und gaukelten den Rentnern vor, Schwiegersohn und Enkel hätten einen Verkehrsunfall gehabt. Sie forderten Bargeld, um die angeblichen Unfallfolgen auszugleichen.

In einem Fall habe eine 81-Jährige 1000 Euro an einen Unbekannten übergeben, im zweiten Fall händigte eine 96-Jährige 600 Euro aus. Erst später bemerkten die Senioren, dass sie geprellt worden sind.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelte. Schockanrufer nutzen die emotionale Überforderung aus, um ihre Opfer zu betrügen.

LVZ