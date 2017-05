Leipzig. Mit größerem Aufgebot war die Polizei in der Nacht zu Sonntag an der Moritzbastei im Einsatz. Vor der Location in der Leipziger City eskalierte gegen 2.20 Uhr ein Streit zwischen vier Männern. Einer der Beteiligten zog plötzlich eine Schreckschuss-Pistole und verletzte sein Gegenüber am Hals. Danach wollte der Täter flüchten.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, nahmen das leicht verletzte Opfer und sein Bruder die Verfolgung auf. Dieser feuerte auf der Flucht abermals aus seiner Waffe auf die Männer, wurde aber schließlich von den beiden gestellt.

Sie konnten den Mann so lange festhalten, bis die Beamten eintrafen und den Täter übernahmen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von lyn