Leipzig

Aus dem Wagen eines 53-Jährigen sind am Montagnachmittag mehrere Gegenstände gestohlen worden. Laut Polizei hatte der Mann sein Auto auf einem Leipziger Parkplatz an der Straße am See in Grünau abgestellt. Zwischen 15.15 und 15.40 Uhr wurden dem Geschädigten ein Schulranzen, Kleidung und einen Karton mit sechs Bonrollen gestohlen. Die Gegenstände ergaben einen Gesamtwert im dreistelligen Bereich.

Der oder die Täter schlugen die Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Geschädigte informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Wenig später fand er auf einem Weg zum Kulkwitzer See den Karton mit drei Rollen wieder. Nun ermittelt die Polizei.