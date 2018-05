Schwan-Skulpturen auf Spielplatz in Leipzig-Gohlis zerstört

Polizeiticker Leipzig Vandalismus - Schwan-Skulpturen auf Spielplatz in Leipzig-Gohlis zerstört Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Gohlis mehrere Steinfiguren auf einem Spielplatz zerstört.

Im Stadtteil Gohlis-Süd wurden in der Nacht zum 20. Mai 2018 auf einem Kinderspielplatz mehrere Steinfiguren zerstört. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber LVZ.de erklärte, standen die Abbilder zweier Schwäne in einer Grünfläche an der Stallbaumstraße, Ecke Weinlichstraße. Quelle: Dirk Knofe