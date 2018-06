Leipzig

Eine Schwanenfamilie sorgte am Samstagvormittag für Aufsehen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Leipziger Südosten. Die Eltern mit ihren vier grau-flauschigen Küken hatten sich möglicherweise vom nahen Silbersee in Lößnig-Dölitz verlaufen, wurden zunächst in der Gersterstraße gesichtet. Passanten benachrichtigten gegen 8.30 Uhr die Polizei.

Die Beamten organisierten schließlich Hilfe für die Tiere, so das Lagezentrum gegenüber LVZ.de.

Die Schwäne spazierte unterdessen zum Parkplatz eines Supermarkts in der Bornaischen Straße, wo viele Wochenendeinkäufer nicht schlecht über den tierischen Ausflug staunten.

Die Polizei konnte dann einen Mitarbeiter des Naturschutzbunds Nabu Leipzig erreichen und bat um Hilfe. Auf dem Parkplatz rückten ein Funkstreifenwagen und ein Nabu-Helfer mit seinem Wagen an.

Mit vereinten Kräften lockten die Beamten und der Tierschützer die als durchaus wehrhaft geltenden Vögel in das Nabu-Auto. Happy End: Der Schwanenausflug mit ungeplanter Ausfahrt endete schließlich am schönen Markkleeberger See.

Von lyn