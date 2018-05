Leipzig

Am Sonntagabend ist in Leipzig eine schwangere Frau bei einem Zusammenprall mit einem Fußgänger gestürzt. Gegen 17.50 Uhr ging ein 38-Jähriger entlang der Karl-Heine-Straße. Wegen eines geparkten Autos musste er auf den Fahrradweg ausweichen, wobei es zu dem Unfall mit der Radlerin kam. Sie stürzte und verletzte sich am Knie. Weil sie im achten Monat schwanger war, wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

