Leipzig

Ein hohen schwarze Rauchsäule ist seit kurz nach 16 Uhr aus dem Leipziger Osten zu sehen. „Wir haben einen Brand in Mölkau“, sagte Diana Mann vom Führungs- und Lagezentrum der Polizei. Mehr sei im Augenblick noch nicht klar. Zwei Löschzüge der Feuerwehr sind Mann zufolge vor Ort. Nach ersten Angaben von Augenzeugen vor Ort stehen mehrere Autos auf einem Schrottplatz in der Straße Am Bahndamm in Flammen. Beobachter hörten auch immer wieder Verpuffungen. Auf dem Gewerbegelände befinden sich neben ausrangierten Fahrzeugen auch andere Gegenstände wie Kühlschränke.

Zur Galerie Am Ostersonntag standen in Mölkau mehrere Autos eines Schrotplatzes in Flammen.

Die Polizei ruft Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Geruch von verbranntem Gummi breitet sich über dem Stadtteil aus.

Von mro