Leipzig. Ein mysteriöser Brief hat am Montag für Aufregung bei der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) gesorgt. Das Schreiben war ohne Absender in der Poststelle des kommunalen Unternehmens in der Wintergartenstraße eingegangen. Aus dem Kuvert rieselte schwarzes Pulver. Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei benachrichtigt und die Feuerwehr rückte mit einem Prüfteam an.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, untersuchten die Experten die verdächtige Substanz auf Sprengstoff. Danach konnte teilweise Entwarnung gegeben werden: „Das Ergebnis war negativ“, so die Beamten. Der Brief wurde trotzdem in einem speziellen Umschlag für gefährliche Stoffe versiegelt und in die Landesuntersuchungsstelle transportiert.

Wunderkerze führt auf die richtige Spur

Drei Büroräume, in denen sich der Brief befunden hatte, wurden vorsorglich für 72 Stunden versiegelt, so die Polizei. „Die Mitarbeiter der Poststelle sind in ein Interim gezogen, so LWB-Sprecherin Samira Sachse.

Am Dienstagnachmittag konnten die Mitarbeiter aufatmen: Die Substanz stammte von einer zerbröselten Wunderkerze. „Es handelte sich offenbar um eine etwas ungeschickt gewählte Glückwunschkarte“, sagte Sachse gegenüber LVZ.de. Sie sei aber froh, dass sich alles so aufgeklärt habe. „Alle haben richtig reagiert“, sagte sie.

Die kuriose Auflösung ergab sich, als eine zweite Karte mit beschädigtem Kuvert und noch intakter Wunderkerze als Inhalt in der Poststelle auftauchte. Aus dem Anschreiben konnte auch der Absender zugeordnet werden. „Wir haben direkt wieder die Polizei benachrichtigt, und die hat die Sache dann mit dem Absender geklärt“, so die LWB-Sprecherin. Die Mitarbeiter durften am Dienstagnachmittag die gesperrten Büros wieder nutzen.

Von Evelyn ter Vehn