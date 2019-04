Leipzig

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Vorfall, der sich am 26. März gegen 15 Uhr in der Leipziger Antonienstraße ereignet hat. Wie die Beamten mitteilen, wurde dort eine 62-Jährige an der Haltestelle Gießerstraße aus einer Straßenbahn der Linie 1 gestoßen.

Die Frau war in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und wollte an der betreffenden Haltestelle aussteigen. Als sie bereits auf der letzten Stufe stand, erhielt sie einen Stoß in den Rücken, sodass sie hinab stürzte und mit dem Gesicht aufschlug.

Die 62-Jährige wurde schwer verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Sie erlitt eine Schädel-Kiefer- sowie eine Nackenprellung, zudem brachen mehrere Zähne aus. Es wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen unter den zahlreichen Fahrgästen, die die Bahn zu diesem Zeitpunkt benutzt, verlassen oder betreten hatten, und die Hinweise zur Identität des Täters geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Südwest in der Ratzelstraße 222 oder telefonisch unter (0341) 94 60 0 entgegen.

von CN