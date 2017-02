Leipzig. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag vermutlich durch einen Knallkörper vier Mülltonnen in der Paunsdorfer Straße in Leipzig-Mölkau in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, entzündete sich das Material in den Behältern. Eine Hausbewohnerin hatte gegen 1.15 Uhr einen dumpfen Knall gehört und aus dem Fenster geschaut, allerdings nichts Besonderes gesehen. Als die 37-Jährige kurz darauf erneut hinaus blickte, sah sie Flammen in dem Müllcontainern. Sie rief die Feuerwehr.

Durch den Brand wurde die Fassade eins Gebäudes und ein parkender Wagen massiv beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

