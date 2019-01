Leipzig

Ein 40 Jahre alter Autofahrer hat in Leipzig eine rote Ampel missachtet und damit einen folgenschweren Unfall verursacht. Fünf Menschen seien verletzt worden, einer davon schwer, sagte ein Polizeisprecher. Der 40-Jährige war am Samstagmorgen in Liebertwolkwitz auf der Muldentalstraße stadteinwärts unterwegs. An der Prager Straße sei er gegen 9 Uhr auf die Kreuzung gefahren, obwohl die Ampel laut Zeugenaussagen für ihn Rot zeigte.

Das Auto stieß mit dem Wagen eines 36-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher und drei neunjährige Kinder in seinem Auto wurden leicht verletzt. Der 36-Jährige hingegen musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe.

Die freiwillige Feuerwehr Liebertwolkwitz sicherte laut Einsatzbericht die Unfallstelle, klemmte die Batterien ab und stellten den Brandschutz sicher. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und Nieselregen habe sich großflächig Motoröl über den Kreuzungsbereich verteilt und drohte, in die Kanalisation abzulaufen. Die Abläufe wurden entsprechend gesichert.

von LVZ/ CN