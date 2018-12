Leipzig

In Leipzig ist eine 59-jährige Frau in Neulindenau beim Wenden mit ihrem Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 59-Jährige in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Leipzig am Montagmorgen mitteilte.

Die 59-Jährige fuhr am Sonntagabend gegen 19 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Lützner Straße, als sie plötzlich zur Wende ansetzte. Dabei übersah sie offenbar die Straßenbahn, die aus gleicher Richtung kam. Der Bahnfahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Von RND/pb/dpa