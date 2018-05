Markkleeberg

Seit Donnerstagnacht blockiert in Wachau ein Schwerlasttransporter die Bornaer Chaussee in Richtung Auenhain. Die Straße ist ab dem Kreuzungsbereich Bornaer Chaussee/ Liebertwolkwitzer Straße bis zu den Abzweigen Am Ellrich und Am Wachauer Wäldchen gesperrt.

„Um 2.52 Uhr bemerkte der Fahrer einen technischen Defekt an der Zugmaschine und versuchte, an den Straßenrand zu lenken“, informiert die Polizei. Dabei sei er von der Straße abgekommen und mit der halben Hinterachse im Graben gelandet. Der Laster aus Polen transportiert einen mächtigen Bagger. Die gelben Schilder vorne und hinten mit der Aufschrift „Convoi exceptionnel“, eigentlich sind diese Schilder für die Durchfahrt durch Frankreich und die BeNeLux-Länder vorgesehen, spricht für einen übergroßen Sonder- oder Schwertransport, der die regulären Abmessungen überschreitet.

Absperrmaßnahmen sind vorgenommen worden, Umleitungen sind ausgeschildert. Ein Techniker ist beauftragt, zu prüfen, was genau passiert ist. Wie lange das dauert und ob das Fahrzeug ohne fremde Hilfe wieder in die Spur kommt, ist nach Auskunft der Polizei völlig offen.

Von Gislinde Redepenning