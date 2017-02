Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall in Plagwitz ist ein 49-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 60-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag die Gießerstraße, Ecke Limburger Straße in Plagwitz überqueren. Dabei übersah sie den Fahrer des Motorrollers. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden, die Autofahrerin muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

lis