Leipzig

Im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld ist am frühen Dienstagmorgen ein 39-Jähriger schwer verletzt aufgefunden worden. Gegen 1.30 Uhr wurden Beamte während einer Streifenfahrt auf der Eisenbahnstraße von einem Passanten angehalten. Als die Polizisten ausstiegen, sahen sie bereits den Verletzten auf dem Gehweg liegen. Ein Rettungswagen wurde gerufen, der 39-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Gehweg und Straße wurden anschließend weiträumig abgesperrt und eine kriminaltechnische Untersuchung durchgeführt.

„Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen wir von einer Straftat aus“, sagte Behördensprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de. Zur Art der schweren Verletzungen wurden bisher keine Angaben gemacht. In den kommenden Tagen soll das Opfer zu den Hintergründen befragt werden. Wie Voigt weiter erklärte, gebe es bisher zumindest keine Hinweise darauf, dass die Tat in Zusammenhang zu einer Auseinandersetzung von zwei bewaffneten Gruppen am späten Montagabend auf der Eisenbahnstraße stehen könnte.

Von mpu