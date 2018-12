Leipzig

Nach den Auseinandersetzungen mit einem Schwerverletzten in der Leipziger Innenstadt steht die Polizei vor schwierigen Ermittlungen. Bislang konnte lediglich ein Tatverdächtiger ermittelt werden, der an der Gewalteskalation am Freitagabend zwischen bis zu 30 Personen in der Petersstraße beteiligt gewesen sein soll. Gegen den 18-jährigen Afghanen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sagte Polizeisprecher Andreas Loepki am Montag auf Anfrage von LVZ.de.

18-Jähriger meldet sich selbst bei der Polizei

Der Mann habe sich selbst bei der Polizei gemeldet, da er am Tatort etwas verloren hatte. Details nannte der Sprecher nicht. Der 18-Jährige sei befragt worden, aber weiter auf freiem Fuß. „Welche Rolle er spielte und was der genaue Anlass der Auseinandersetzungen war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, so Loepki. Auch zu den weiteren Beteiligten werde noch ermittelt.

Streit eskalierte vor Diskothek

Gegen 23 Uhr am Freitagabend gerieten Zeugen zufolge in der Petersstraße zwei Gruppen von Ausländern in Streit miteinander und schlugen mit Gürteln aufeinander ein. Die eine, etwa zehnköpfige Gruppe, zu denen auch der 18-Jährige gehörte, soll danach einen Streit mit 14 Deutschen gehabt haben, die vor dem Club in der Schlange standen. Unter den Wartenden war auch der 19-Jährige, welcher im Zuge der Auseinandersetzung in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz gedrängt, zu Boden geschlagen und mit einer Flasche traktiert wurde.

Video wird ausgewertet

Das Opfer kam mit Verdacht auf Bruch der Augenhöhle in eine Klinik. Zu dem Angriff liege inzwischen auch ein Video vor, das nun ausgewertet werde, so Loepki. Zum Gesundheitszustand des Verletzten konnte die Polizei keine Angaben machen.

Von nöß