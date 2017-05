Leipzig . In der Eisenbahnstraße ist am Donnerstag ein sechs Jahre altes Kind von einem Auto angefahren worden. Laut Polizei war ein 31-Jähriger gegen 11 Uhr auf der Torgauer Straße unterwegs und wollte die Eisenbahnstraße überqueren. Als die Ampel für ihn Grün zeigte, rannte ein Kind über die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Mutter des Kinds wurde über den Unfall informiert, es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

luc