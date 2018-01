Sechs Jugendliche gehen im Allee-Center mit Messern aufeinander los

Leipzig. In Allee-Center in Leipzig-Grünau sind am Montagnachmittag gegen 17 Uhr sechs junge Männer mit Messern aufeinander losgegangen. Erst das Wachpersonal konnte sie voneinander trennen. Laut Polizei waren die Jugendlichen zuvor von den Sicherheitsleuten im Allee-Center beim Kiffen erwischt und des Gebäudes verwiesen worden. Doch kurz darauf gerieten die jungen Männer offenbar aneinander. Sie schubsten und schlugen sich. Einer von ihnen zog ein Küchen-, ein anderer ein Butterflymesser. Daraufhin griffen die Mitarbeiter des Wachschutzes ein und trennten die beiden Gruppen voneinander.

Die jungen Männer verließen das Allee-Center, allerdings warf einer von ihnen einen Stahlmülleimer gegen eine Glastür. Die kurz darauf eintreffende Polizei konnte sie nicht mehr erwischen.

luc