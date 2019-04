Leipzig

Das mit einer schwarzen Rauchsäule weithin in Leipzig sichtbare Feuer am Ostersonntag ist auf Selbstentzündung zurückzuführen. Das teilte die Polizei am Ostermontag mit. Der Brand auf einem Schrottplatz in Mölkau in der Straße Am Bahndamm 1 war um 16 Uhr gemeldet worden. Zunächst hieß es, dass nur drei Schrottautos in Flammen stehen.

Zur Galerie Eine Rauchsäule über Leipzig war kilometerweit zu sehen

Entzündung im Container

Inzwischen suchen die Brandermittler den Ursprung der Flammen aber in Überseecontainern. Die aufeinander gestapelten Stahlbehälter befinden sich ebenfalls auf dem Gelände. Einsatzkräfte vermuten hier die Keimzelle für den Brand. Mindestens einer der Container war mit alten Möbeln gefüllt. Die Vermutung: Durch Sonneneinstrahlung habe sich im Inneren eine so starke Hitze entwickelt, das sich die Fracht schließlich entzündete.

Die Flammen griffen dann schnell auf die im Umfeld abgestellten Autos über. „Durch Autoreifen, Benzin und Öl hat sich dann diese starke Rauchsäule gebildet“, heißt es aus der Leitstelle der Feuerwehr. Die Polizei riet vorsichtshalber, alle Türen und Fenster in der Nachbarschaft geschlossen zu halten. In und um Mölkau war ein deutlicher Geruch von verbranntem Gummi auszumachen. Die Feuerwehr nahm deshalb auch Messungen war, stellte aber keine überschrittenen Grenzwerte fest.

Einsatz bis 21.30 Uhr

Rund 40 Helfer von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren waren bis gegen 21.30 Uhr auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern im Einsatz. Sie setzen dabei Löschschaum und Wasser über ein sogenanntes C-Rohr ein. Nach Angaben aus der Leitstelle mussten wegen möglicher Umweltgefahren auch die Wasserwerke und das Umweltamt informiert werden. Die Ausmaße sind noch unklar. Am frühen Abend bekämpften die Helfer immer wieder aufflackernde Glutnester. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Von Matthias Roth