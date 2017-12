Seniorin fällt auf falsche Polizisten herein

Leipzig. Eine Seniorin ist in Leipzig auf falsche Polizisten hereingefallen und um Geld in fünfstelliger Höhe gebracht worden. Die Betrüger hätten sich am Telefon als „Herr Neumann“ und „Herr Schwarz“ ausgegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie bedrängten die 75-Jährige, Geld von der Bank zu holen, aber niemandem von den Anrufen zu erzählen. Die Frau folgte den Anweisungen und warf schließlich das Geld - wie gefordert „zur Überprüfung“ - aus dem Fenster. Dort sammelten es zwei Herren auf und verschwanden. Erst nach Wochen habe sich die Seniorin mit der unglaublichen Geschichte bei der echten Polizei gemeldet. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

LVZ