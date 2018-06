Leipzig

In Leipzig sind am Donnerstag laut Polizeiangaben erneut mehrere Radfahrer verletzt worden. Am selben Tag verstarb bereits ein 53-Jähriger, nachdem ihn ein LKW überrollt hatte.

Gegen 18 Uhr war ein 49-Jähriger auf der Wurzner Straße im Stadtteil Volksmarsdorf unterwegs. Als der Mann mit seinem Rad plötzlich nach links zog, konnte der 54-jährige Fahrer des Autos schräg hinter ihm nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Radfahrer stürzte, verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist unklar.

Bereits am Donnerstagmorgen hat eine Autofahrerin auf der Schützenstraße im Ortsteil Zentrum-Ost die Vorfahrtsregel missachtet und einen Unfall verursacht. Um 7.45 Uhr übersah sie beim Versuch nach rechts auf den Georgiring zu biegen eine Radfahrerin, die auf selbigem stadtauswärts unterwegs war. Die 29-Jährige verletzte sich leicht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Rote Ampel missachtet

Ebenfalls beim Abbiegen eines PKW kam es am Abend auf der Waldstraße zu einem Zusammenstoß. Ein 56-Jähriger war mit seinem Auto stadtauswärts unterwegs. Er missachtete beim Abbiegen auf die Leutzscher Allee eine rote Ampel und kollidierte mit einem Radfahrer, der ebenfalls stadtauswärts auf dem Radweg der Waldstraße fuhr. Der 29-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden wurde auf 600 Euro geschätzt.

Ähnlich erging es einem Elfjährigen am Abend im Stadtteil Connewitz. Der junge Radfahrer war auf dem Radweg der Windischstraße unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß. Die 58-jährige

Fahrerin war stadteinwärts und wollte nach links in die Windischstraße biegen. Dabei übersah sie den Jungen. Er verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

Von anzi