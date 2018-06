Leipzig

Die Polizei Leipzig hat sechs Unfälle vermeldet, bei denen am Mittwoch in der Messestadt Radfahrer verletzt wurden. In Volkmarsdorf überfuhr um 19.45 Uhr ein 30-Jähriger auf der Leupoldstraße mit 2,52 Promille eine rote Ampel und kollidierte dabei mit einem Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der Radfahrer erlitt Verletzungen.

Ein 68-jähriger Autofahrer war laut Polizei um sieben Uhr stadteinwärts auf der Zschocherschen Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Jahnallee übersah er eine Radfahrerin, die stadteinwärts auf der Jahnallee fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die 21-Jährige verletzte.

Ebenfalls beim Abbiegen stießen um 16.53 Uhr im Leipziger Zentrum-Nord ein Fahrzeug und ein Fahrrad zusammen. Der 33-jährige Autofahrer war auf dem Nordplatz unterwegs und wollte nach rechts in die Gohliser Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Radfahrers und verursachte eine Kollision mit dem 46-Jährigen.

Auch in Schönefeld-Ost kam es um 16.10 Uhr beim Abbiegen zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Radfahrer fuhr in der Brahestraße auf der falschen Radwegseite in Richtung Stöhrerstraße. Als eine ihm entgegenradelnde 33-Jährige nach rechts abbog, stießen die beiden zusammen. Der Mann musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Räder wurden beschädigt.

Bereits um 8.40 Uhr konnten zwei Radfahrerinnen im Alter von 24 und 27 im Fußgängerbereich des Augustusplatzes nicht rechtzeitig bremsen. Bei der Kollision verletzte sich die 24-Jährige.

Auf dem Radweg der Permoserstraße wollte um 6.31 Uhr ein 29-Jähriger eine 62-Jährige in Richtung Torgauer Straße überholen. Dabei blieb der Mann mit seinem Lenker am Rad der Frau hängen und beide stürzten. Die 62-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Universitätsklinikum gebracht.

Von anzi