Neunjähriger in Leipzig sexuell missbraucht – Polizei sucht Täter mit Phantombild

Leipzig. Nachdem ein neunjähriger Junge in Leipzig-Connewitz von einem 30 bis 40 Jahre alten Mann sexuell belästigt, angefasst und geküsst wurde, sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 29. Juli 2017 am Hildebrandtplatz, teilte die Pressestelle der Polizei am Freitag mit. Der Junge war an diesem Vormittag zwischen 10.40 Uhr und 10.55 Uhr auf einem nahegelegenen Spielplatz, als der Übergriff geschah. Der Mann soll das Kind an verschiedenen Stellen „sexuell berührt“ haben. Auch habe er sein Opfer auf Nacken und Wange geküsst. Anschließend ließ der Unbekannte von dem Kind ab und ließ es gehen.

Der Neunjährige beschreibt den männlichen Täter als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er habe Deutsch gesprochen und einen bräunlichen Hautton gehabt. Auf dem Kopf hatte er keine Haare, nur an der Seite. Diese seien abrasiert gewesen. Auffällig sind die abstehenden Ohren des Mannes. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt im Sommer mit einem orangefarbenen T-Shirt und einer langen, braun-grauen Hose. Dazu hatte er schwarze Schuhe an.

Hinweise zum Täter oder zum Tathergang nimmt die Kriminalpolizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

joka