Leipzig. Brandstifter haben in der Nacht zu Himmelfahrt in Leipzig-Schönefeld drei Geländewagen angezündet und dabei einen Schaden von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Insgesamt sieben Autos seien durch die Flammen zerstört oder stark beschädigt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nahezu zeitgleich gegen 4.30 Uhr gingen die rund um den Stannebeinplatz abgestellten SUVs in Flammen auf. Wie ein Sprecher aus dem Führungs-und Lagezentrum der Polizei sagte, seien alle Fahrzeuge im vorderen Bereich angezündet worden. Die Autobrände beschädigten auch vier daneben abgestellte Fahrzeuge.

Kellerfenster splitterten durch die Hitze

In der Gorkistraße, Ecke Trötzschelstraße, ging ein Mercedes SUV in Flammen auf. Das Feuer griff laut Polizei auf einen weiteren Mercedes und einen Opel über. Eine Hauswand wurde verrußt, Kellerfenster gingen durch die Hitze zu Bruch. Nur etwa 100 Meter weiter nordwestlich auf der Gorkistraße brannte ein BMW-Geländewagen komplett ab. In der Bergerstraße hatten es die Täter auf einen Chevrolet abgesehen. Auch ein Ford und ein Skoda wurden hier in Mitleidenschaft gezogen.

Die drei angezündeten Geländewagen wurden zur Spurensicherung von der Kriminalpolizei sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe schließen die Ermittler einen technischen Defekt aus. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die die Brandstifter beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

nöß