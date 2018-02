Siebenjähriger bei Unfall in Leipzig leicht verletzt - Autofahrerin fährt davon

Leipzig. In Leipzig-Gohlis hat am Dienstagvormittag eine Autofahrerin einen Siebenjährigen angefahren und leicht verletzt. Nach Informationen der Polizei fuhr die unbekannte Frau gegen 9.45 Uhr auf der Sassstraße stadtauswärts und streifte das Kind, als es die Straße überqueren wollte. Die Autofahrerin fuhr davon und der Junge wurde in eine Klinik gebracht. Zeugen hatten Polizei und Krankenwagen gerufen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Zeugen mit Hinweisen auf Fahrerin oder Fahrzeug werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst in der Schongauerstraße 13, telefonisch über die (0341) 25 52 851 (tagsüber) oder (0341) 25 52 910 zu melden.

ThTh