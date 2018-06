Leipzig

Der Verdacht auf unerlaubten Waffenbesitz hat die Leipziger Polizei am Montagnachmittag zu Diebesgut geführt. Nach eigenen Angaben erhielten die Beamten gegen 16.30 Uhr den Hinweis, dass ein Mann mit einer Pistole ein Mehrfamilienhaus in der Reclamstraße betreten hatte. Wegen verschiedener Vorfälle im Bereich des Rabet entschied sich die Polizei für einen größeren Einsatz. So wurden die Reclam-, Elsa-, Margareten- und die Kohlgartenstraße abgesperrt. Polizisten betraten das Gebäude und forderten die Personen in der betroffenen auf, sich ruhig zu verhalten und die Tür zu öffnen.

Vor Ort stellte sich die Waffe als Softair-Pistole heraus. Gegen den 28-Jährigen Besitzer wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Außerdem wurden eine kleine Menge Cannabis, ein Motorrad, ein Kinderfahrrad und einen Elektroscooter sichergestellt. Weil Letzterer seit einem Einbruch in Möckern zur Fahndung ausstand, gehen die Ermittler davon aus, dass auch die anderen Gegenstände gestohlen wurden. Gegen den 28-Jährigen und den 25-jährigen Mieter der Wohnung laufen die Ermittlungen.

ThTh