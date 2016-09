Leipzig. Softairwaffen haben am Abend gegen 19.30 Uhr in Leipzig-Grünau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie das Einsatz- und Lagezentrum der Leipziger Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge einen Vorfall gemeldet, bei dem vier Männer in einem Auto mit Waffen aufeinander zielten.

Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus und konnte den gesuchten Wagen in der Jupiterstraße in Leipzig-Grünau anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich nicht um echte Pistolen handelte, sondern Softairwaffen. Ein Verstoß gegen das Waffenschutzgesetz war die Aktion der Männer dennoch. Die Polizei stellte die Waffen sicher. Gegen die Männer laufen nun Anzeigen.

