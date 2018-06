Leipzig

Im Fall der vermissten Tramperin Sophia L. aus Leipzig verdichten sich die Hinweise, dass die 28-Jährige von einem Lkw-Fahrer in Bayern getötet wurde. „Anhand der Auswertung der GPS-Daten des Lastwagens konnten Erkenntnisse gewonnen werden, dass der Tatort aller Wahrscheinlichkeit nach in Oberfranken liegt“, sagte ein Sprecher der Bayreuther Polizei am Montag gegenüber LVZ.de.

Konkrete Angaben zu den Erkenntnissen wollte er mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht machen. Wie die Mittelbayerische Zeitung (MZ) erfahren haben will, soll sich der am Donnerstag in Spanien festgenommene 41-jährige Mann drei Stunden lang auf einem Parkplatz an der A9 in der Nähe von Sperbes aufgehalten haben – was auf den konkreten Tatort hindeuten könnte. Eine offizielle Bestätigung für diese These gibt es aber nicht.

Unterdessen sind zwei Ermittler der Kriminalinspektion Bayreuth sowie mehrere Kollegen aus Leipzig am späten Montagvormittag in Spanien eingetroffen, um die Ermittlungen der dortigen Polizei zu unterstützen. Im Gepäck haben die Beamten auch DNA-Spuren der vermissten Sophia L., um sie mit denen einer am Donnerstag in Nordspanien gefundenen Leiche abgleichen zu können. Nach dem Fund der Verstorbenen in der Nähe einer Tankstelle bei Asparrena (Álava) hatte der zuständige Richter eine Nachrichtensperre verhängt, bis Identifizierung und Todesursache geklärt werden können.

Wie spanische Medien berichten, soll der festgenommene mutmaßliche Täter Boujemaa L. die Leiche an der Tankstelle abgelegt und in Brand gesetzt haben – womöglich, um Spuren zu verwischen. Anschließend sei er weitere 655 Kilometer mit seinem Lkw in Richtung Gibraltar gefahren, ehe Polizisten ihn in der Nähe der südspanischen Stadt Bailen Jaen auf der Autobahn 4 festnehmen konnten, berichtete das spanische Portal „El Correo“. Zum Zeitpunkts seiner Festnahme seien Flammen aus dem Führerhaus des Lkw geschlagen, das letztlich schwer beschädigt wurde.

Der 41-jährige Lkw-Fahrer sitzt inzwischen im Gefängnis in Soto del Real unweit der Hauptstadt Madrid ein. Er soll einer Auslieferung nach Deutschland zugestimmt haben. Ebenso könnte der Lkw zu den ermittelnden Beamten nach Bayreuth überstellt werden. „Es gibt ein entsprechendes Rechtshilfegesuch an die spanischen Kollegen“, sagte der Behördensprecher in Oberfranken. Wann mit einem Eintreffen des Verdächtigen zu rechnen ist, sei noch unklar.

Von mpu