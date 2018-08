Leipzig

Unbekannte sind am Donnerstag in der Zeit zwischen Mitternacht und 14 Uhr in einen Spätkauf im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg eingebrochen. Die Täter verschafften sich laut Polizei über eine Hintertür Zutritt zum Laden in der Prager Straße. Sie erbeuteten mehrere Hundert Euro, zwei Laptops und mehrere Zigarettenschachteln. Der Betreiber fand bei seiner Ankunft einen verwüsteten Laden sowie eine zerstörte Eingangstür vor. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/966 4 6666 zu melden.

Von anzi