Sparkassen-Container in Leipzig gesprengt – Geldtresor bleibt intakt

Leipzig. Unbekannte haben gegen 2.30 Uhr in der Nacht auf Freitag einen Sparkassen-Container in der Torgauer Straße im Leipziger Stadtteil Heiterblick gesprengt. Die durch einen Alarm alarmierte Polizei konnte vor Ort feststellen, dass eine Wand des Containers aus der Verankerung gerissen und augenscheinlich herausgesprengt worden war.

Die Feuerwehr musste anschließend ein Feuer am Geldautomaten löschen, erst dann konnten die Sicherheitskräfte den Automaten untersuchen: Der Tresor war noch intakt. Der Tatort wurde von der Kriminalpolizei untersucht und Spuren gesichert.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, auch wann der Container wieder in Betrieb genommen werden kann, ist noch unklar.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur angegebenen Tatzeit etwas in der Umgebung der Torgauer Straße gesehen haben. Wurden verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 in Leipzig oder unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

