Nach dem Brand in der ehemaligen Sternburg Brauerei im Leipziger Stadtteil Lützschena-Stahmeln haben Brandermittler der Kriminalpolizei am Montag mit der Spurensuche begonnen. „Noch liegen keinen genauen Erkenntnisse vor“, teilten die Beamten am frühen Nachmittag mit. Ersten Vermutungen zufolge könnte es sich um Brandstiftung handeln, weil das Feuer an fünf verschiedenen Stellen ausgebrochen ist.

Fotos: Michael Strohmeyer / Christian Modla

„Ich bin immer traurig, wenn so etwas passiert“, sagt Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg, bei einem Telefonat mit LVZ.de. Das Areal gehört seiner Familie seit langem nicht mehr, wurde bereits mit der Bodenreform enteignet. „Dennoch hängt mein Herz daran. Ich gehöre ja nun wirklich zu Lützschena. Deshalb bin ich froh, dass ein Investor dort bauen will und so ein Schandfleck verschwindet“, so Speck von Sternburg.

Der Großbrand war am Sonntag gegen 17.15 Uhr bekannt geworden. Das Feuer hat das Kuppeldach des Hauptgebäudes und das Dach eines Nebengebäudes beschädigt.

Erst in dieser Woche hatte die Stadt bekannt gegeben, dass das seit 25 Jahren leerstehende Areal von einem Investor zu einem Wohnquartier umgebaut werden soll.

