Leipzig/Zwenkau

Auf dem Zwenkauer See ist am frühen Abend ein Sportboot gekentert. Wie es aus der Leitstelle der Feuerwehr hieß, konnte ein Mann aus dem Wasser gerettet werden. Zeugen wären nach dem Unfall mit weiteren Booten auf den See gefahren, um potenziellen Verletzten zu helfen, so ein Feuerwehrsprecher. Ein Krankenwagen kam nach der Alarmierung um 17.22 Uhr zum See. Der Mann hatte sich aber beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits entfernt. Ob er verletzt war, blieb unklar.

Zuerst hatte es von Seiten der Feuerwehr geheißen, dass zwei Menschen aus dem See gerettet wurden. Später stellte sich heraus, dass es sich doch nur um eine Person handelte.

Von luc