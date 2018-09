Leipzig

In der Leipziger Jahnallee ist ein Bauarbeiter am Dienstagmorgen von einem Stahlträger getroffen und am Kopf verletzt worden. Das Bauteil war gegen 8.45 Uhr aus etwa 16 Metern Höhe von einem Baugerüst gefallen, so die Polizei. Es schlug auf dem Boden auf, federte zurück und traf den 56-Jährigen am Kopf. Er erlitt eine Platzwunde und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Auch die Landesdirektion wird in dem Fall ermitteln.

ThTh