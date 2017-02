Leipzig. Zu einem skurrilen Hilfseinsatz mussten Beamte der Leipziger Bundespolizei am Sonnabend vor der Partie Köln gegen RB ausrücken: Passend zur Karnevalszeit reisten einige FC-Fans kostümiert in die Messestadt. Nach Angaben der Beamten hatten Elefant, Tiger, Affe und Bananen bereits während der Zugfahrt gefeiert – und reichlich Alkohol getrunken.

Beim Eintreffen in Leipzig zeigten zwei Männer im Alter von 27 und 29 Jahren so starke Ausfallerscheinungen, dass die Beamten sie in Gewahrsam nahmen – zur eigenen Sicherheit der Fußball-Fans, wie die Behörde mitteilte.

Während der Zeit des Spiels feierten Affe und Banane somit nicht im Stadion. Stattdessen nüchterten sie in Obhut der Polizei aus. Ob sie in der Red-Bull-Arena angesichts der Niederlage ihrer Mannschaft mehr Freude gehabt hätten, bleibt offen.

jhz