Leipzig. Von der Eisenbahnbrücke am S-Bahnhof Stötteritz ist am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 18 Uhr die Frontscheibe eines fahrenden Autos mit einem Stein beworfen worden. Der Seat wurde dabei beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde niemand. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

An dem Auto, das auf der Stötteritzer Straße unterwegs war, entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittele wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, hieß es. Zur Größe des Wurfgeschosses machten die Beamten keine Angaben.

Von nöß