Leipzig

Erneuter Angriff auf ein Wahlkreisbüro der Linken in Leipzig: In der Nacht zum Montag haben Unbekannte die Einrichtung des Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann in der Stuttgarter Allee in Grünau mit Steinen angegriffen. „Erneut wurde diese Nacht mein Büro attackiert“, so der Politiker auf Twitter. „Nochmal fürs Protokoll: Ich lass mich nicht von Nazis vertreiben! Diese feigen Angriffe zeigen, dass wir eng für eine bunte und demokratische Stadt zusammenstehen müssen!“

Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage der LVZ. Nähere Informationen soll es im Laufe des Tages geben. Erst in der Nacht zum 7. Januar war das Linken-Büro „Nordstern“ in der Georg-Schumann-Straße angegriffen worden. Pellmann nutzt das Bürgerbüro gemeinsam mit der Linken-Landtagsabgeordneten Cornelia Falken. Im Oktober 2018 war in Grünau Pellmanns Wahlkreisauto angezündet worden.

Von F. D.