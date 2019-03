Leipzig

Eine 26-Jährige hat am Donnerstag gegen 15.25 Uhr in einem Discount-Markt in der Merseburger Straße im Leipziger Ortsteil Burghausen-Rückmarsdorf gestohlene Waren in einem Kinderwagen versteckt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau eine Stichsäge nicht bezahlen und ließ sie im Kinderwagen verschwinden.

Mitarbeiter des Marktes hatten dies jedoch bemerkt und riefen die Polizei. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass die Frau auch Dosen eines Energydrinks eingesteckt hatte. Der Gesamtwert der gestohlenen Waren liegt im zweistelligen Bereich. Die 26-Jährige muss sich nun wegen Diebstahl verantworten.

Von fbu