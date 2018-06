Leipzig

„Ich weiß, dass ich das Leben meiner Stieftochter zerstört habe und auch das meines Sohnes und der ganzen Familie.“ Mike N. (40) hat gestanden, über Jahre hinweg ein kleines Mädchen, das „Papa“ zu ihm sagte und ihm vertraute, sexuell missbraucht zu haben. Die 3. Strafkammer des Landgerichts unter Vorsitz von Richter Norbert Göbel schickte den gelernten Koch am Dienstag für vier Jahre und acht Monate in Haft.

Beim ersten Übergriff war Kind sieben Jahre

Staatsanwältin Anja Butenschön listete in ihrer Anklage 114 Fälle vom Oktober 2010 bis Anfang 2016 auf. Als die Übergriffe begannen, war Nina (*) gerade mal sieben Jahre alt. Bis zu ihrem 12. Lebensjahr verging sich ihr Stiefvater immer wieder an ihr – in der Badewanne, auf dem Sofa, wann immer die Mutter des Kindes nicht dabei war. „Es waren die klassischen sexuellen Handlungen“, so Butenschön, nur Geschlechtsverkehr fand offenbar nicht statt.

Angeklagter strickt an „Lolita-Legende“

Dabei deutete das Kind schon früh an, dass etwas nicht stimmte. 2007 war Ninas Mutter mit Mike N. in eine Wohnung in Leipzig gezogen. Bereits 2010 habe sie angedeutet, „dass Papa sie komisch angefasst hat“, erinnerte sich die Mutter vor Gericht. „Das war damals aber nicht eindeutig und er hat das verneint.“ Erst im Rahmen einer Therapie im Februar 2016 wurde das horrende Ausmaß des Missbrauchs offengelegt und Anzeige gegen den Stiefvater erstattet. Mike N. offenbarte sich seiner Lebensgefährtin in einem Brief vom April 2016. „Es war einfach nur der Scheißtrieb und die Suche nach Nähe“, heißt es da. Deutlich wurde in den Zeilen aber auch: Der Angeklagte strickte an einer Art „Lolita-Legende“, wie es die Staatsanwältin formulierte, an der er bis heute mehr oder weniger festhält. „Ich hätte es nie anfangen sollen, doch leider fanden wir beide immer mehr Gefallen daran“, behauptete er etwa und schwadronierte von einem „Teenager auf Entdeckungsreise“.

Gutachter bestätigt Pädophilie

Der psychiatrische Gutachter im Prozess bestätigte diese Sichtweise: „Er stellt es so dar, dass das Kind ihn verführt hat.“ Nina sprach hingegen gegenüber einem Psychiater von „emotionaler Erpressung“. Sie habe Angst gehabt, den Vater zu verlieren. So besuchte sie ihn auch dann noch, als sich ihre Mutter im Frühjahr 2015 von ihm trennte. Damals suchte er sich ganz in der Nähe der Familie eine eigene Wohnung, um auch den gemeinsamen Sohn, der inzwischen zehn Jahre alt ist, regelmäßig sehen zu können. Selbst bei diesen Besuchen einmal monatlich missbrauchte er die Schülerin. „Pädophilie liegt grundsätzlich vor“, diagnostizierte der Gutachter vor Gericht, allerdings sei das Rückfallrisiko gering.

Geständnis erspart Opfer die Vernehmung

Die Staatsanwältin sprach in ihrem Plädoyer von „schwersten Vergehen an Kindern“, forderte vier Jahre und zehn Monate Haft. Besonders bedenklich sei, dass Mike N. seine Taten noch immer nicht reflektiert und beispielsweise keinerlei Bemühungen um eine Therapie unternommen habe. „Er geht davon aus, dass er eine Beziehung mit einem sieben- bis zwölfjährigen Kind gehabt hat“, so Butenschön.

Auch Verteidiger Uwe Steinmetz hatte nur wenig Entlastendes für seinen Mandanten vorzubringen und plädierte für eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren, aber weniger als die Anklage gefordert hatte. Deutlich entlastend wog das Geständnis, womit Mike N. seiner früheren Stieftochter eine quälende Vernehmung in der Hauptverhandlung ersparte. Denn Nina leidet noch immer unter dem jahrelangen Missbrauch. Sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung und Schlafprobleme. „Die Jahre, die sie durch seine Taten als Kind verloren hat, kann ihr keiner wiedergeben“, so ihre Mutter.

Beschuldigter hat neue Partnerin

Mike N. hat unterdessen eine neue Partnerin, ist mir ihr sogar verheiratet. „Ich habe mich ihr gegenüber geöffnet, sie will es mit mir durchstehen“, berichtete er. Auch seinen Sohn sieht er noch regelmäßig – alle zwei Wochen für eine Stunde unter Aufsicht des Jugendamtes.

(*Name des Kindes geändert)

Von Frank Döring