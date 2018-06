Leipzig

Am frühen Mittwochnachmittag ist im Leipziger Osten ein Fahrzeug der Polizei beschädigt worden. Das Auto parkte nach Angaben der Beamten während eines Einsatzes stadtauswärts in der Eisenbahnstraße und wurde 14.30 Uhr von einer Straßenbahn der Linie 1E passiert. Als der 38-jährige Zugführer nach links auf die Herrmann-Liebmann-Straße abbog, scherte die Bahn auf Höhe des ersten Triebwagens aus und streifte die linke Seite des Polizeiautos, das offenbar im Gleisbett stand.

Verletzt wurde niemand. An Bahn und Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Bereits am Vormittag war in Engelsdorf ein Dienstfahrzeug der Polizei in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein 65-jähriger war auf der Bundesstraße 6 in Richtung Leipzig unterwegs. Beim Versuch von der rechten Spur nach links zu wechseln, übersah er laut Polizei um 11.50 Uhr das schräg hinter ihm fahrende Dienstfahrzeug. Die beiden Autos berührten sich daraufhin leicht an den Seiten. Dabei entstand ein Schaden von 6000 Euro.

Von anzi